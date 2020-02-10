YKS başvurusu nasıl yapılır? 2020 YKS ne zaman? İşte 2020 YKS başvuru kılavuzu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. 3 Mart 2020'ye kadar devam edecek olan başvurular için öğrenciler tarafından '2020 YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti nedir? 2020 YKS ne zaman?' soruları merak konusu oldu. İşte 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detaylar...

2020 YKS başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasının ardından öğrenciler '2020 YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti nedir? 2020 YKS ne zaman?' sorularına yanıt aradı. İşte 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detaylar...

ÖSYM 2020 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2020-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.



b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

*Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.



*ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.



*ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.



* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.



* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

2020 YKS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.



YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. 2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:



* 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

*Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

*Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

*Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar