Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Şubat Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 11 Şubat Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu KIRKLARELİ °C, 14°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu