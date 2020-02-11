  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Şubat Salı hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Şubat Salı ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Şubat Salı hava durumu...

11.02.2020, 09:17

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, 'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile , Giresun, Trabzon, Gümüşhane, , Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 11 Şubat Salı ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Şubat Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN