Soğuk algınlığından turşu ile korunun

Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin mideyi terk etme süresi yavaşlı-yor, dolayısıyla tokluk hissi daha uzun süre devam ediyor. Turşuda bulunan sirke kaynaklı asetik asit vücutta yağ depolamasını da önleyerek kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor” diyor.

Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden. Evde cam kavanozda ve uygun koşullarla yapıldığında sağlık için de son derece yararlı.

HAFTADA İKİ GÜN YETERLİ

Ancak içeriğindeki yüksek tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı gerektiğinı Sıla Bilgili Tokgöz "Turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi kadar tüketimi yeterli. Çünkü fazla tuz veya tuzlu gıdalar tüketmek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuza bağlı böbrek hasarı gelişebiliyor" dedi.



BAGIŞIKLIĞI DESTEKLER

Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındırıyor. Özellikle pancar ve lahana turşusu yüksek antioksidan çeşidi ve kapasiteleri nedeniyle soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturuyor.



KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Turşu gibi fermente yiyecekler öğünlerle birlikte tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve buna eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa turşu tüketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor, dolayısıyla tüketim miktarında kontrollü olmanız gerekiyor.



KAS KRAMPLARINI ENGELLER

Turşunun sağladığı bir başka önemli fayda da, kaybedilen sıvı ve minerallerin hızlı yerine konmasına destek olması. Ayrıca içeriğindeki sirke ile kas ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturuyor. Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim dergisinde yayımlanan makalede; susuz kalan erkek sporcularda 1/3 bardak turşu suyunun kas kramplarına iyi geldiği rapor edildi.



KİLO KONTROLÜ SAĞLAR

Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin mideyi terk etme süresi yavaşlı-yor, dolayısıyla tokluk hissi daha uzun süre devam ediyor. Turşuda bulunan sirke kaynaklı asetik asit vücutta yağ depolamasını da önleyerek kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor" diyor.



KANSERDEN KORUR

Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zenginler. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önlüyor.



KALP DAMAR SAGLIGINI DESTEKLER

Sıla Bilgili Tokgöz içeriğindeki antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde turşunun sağlıklı kişilerde kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ancak turşunun içerdiği yüksek tuz oranı nedeniyle tansiyon problemi olan kişilerin turşu tüketiminden kaçınmaları gerekiyor" diyor.



BAğIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Sadece sirke ve tuzla yapılan, koruyucu içermeyen, fermente ev turşusu, bağırsaklar için de önemli. Bunun nedeni probiyotikleri içermesi. Bu da bağırsak sağlığını koruyor. Bağırsak florasının sağlığı bağırsak hareketlerinin düzenli olması açısından son derece önemli. Yüksek lifli sebze ve meyvelerden yapılan turşular kabızlık sorununa da faydalı oluyor.