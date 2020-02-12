Kilo vermeye yardımcı pek çok besin bulunuyor. Ancak bunları doğru zamanda ve doğru miktarda tüketmek önemli. Sabah aç karna tüketilen kimi besinler kilo vermeye oldukça faydalı. Peki zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte merak edilenler...
YULAF EZMESİ
Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.
Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yemek kilo verdiriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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