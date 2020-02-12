  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yemek kilo verdiriyor!

Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yemek kilo verdiriyor!

Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yemek kilo verdiriyor!

12.02.2020, 15:25

Kilo vermeye yardımcı pek çok besin bulunuyor. Ancak bunları doğru zamanda ve doğru miktarda tüketmek önemli. Sabah aç karna tüketilen kimi besinler kilo vermeye oldukça faydalı. Peki zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte merak edilenler...

YULAF EZMESİ

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yemek kilo verdiriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN