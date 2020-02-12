Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yemek kilo verdiriyor!

Kilo vermeye yardımcı pek çok besin bulunuyor. Ancak bunları doğru zamanda ve doğru miktarda tüketmek önemli. Sabah aç karna tüketilen kimi besinler kilo vermeye oldukça faydalı. Peki zayıflamaya yardımcı besinler nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte merak edilenler...

YULAF EZMESİ Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.