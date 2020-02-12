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Flamingoların soğuk imtihanı

Flamingoların soğuk imtihanı
Giriş Tarihi: 12.2.2020

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 12 flamingo, çetin kış şartlarında öldü. Aşırı soğuk nedeniyle İvriz Baraj Gölü'ne sığınan flamingolar, ağır kış koşulları ile savaşıyor. 300 flamingodan zayıf veya sakat oldukları tahmin edilen 12 flamingo telef oldu. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, sıcaklıkların gece eksi 17 dereceye düştüğünü söyledi.

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