Koronavirüs'ün ismi değiştirildi!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili korkutucu bilgiler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgının isminin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından değiştirildiği açıklandı. Ayrıca ölümcül salgın koronavirüs aşısı ile ilgili de dünyayı ilgilendiren bir gelişme yaşandı.İşte detaylar...

Çin'in insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme teknikleri yeniden mercek altına alındı. Öte yandan üst düzey bir hastalık uzmanı, koronavirüsün kapı kolları ve toplu taşımada tutulan direklerde grip mikroplarından dört kat daha uzun süre hayatta kalabildiğini açıkladı.

Vücut geliştirme şampiyonu adam ise maske takmayı reddettiği için hayatını kaybetti. Sigapur'da koronavirüs kapan İngiliz adam ise, İngiltere'ye dönünce virüsü en az 11 kişiye daha bulaştırdı. Ayrıca koronavirüs ismi resmi olarak değişti. İşte koronavirüs salgınına dair gelişmeler...



İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu. Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.



Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.





"İLK AŞI 8 AYDA ÇIKABİLİR"

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı. Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI BİN 114'E YÜKSELDİ

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 97 ölüm ve 2 bin 15 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelindeki kesinleşmiş toplam vaka sayısının 44 bin 730'a ulaştığı duyurulurken, ölümlerin bin 68'inin virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Hubei eyaletinde bildirilen vaka sayısının 8 gündür düşüş gösterdiğine de vurgu yapılırken, eyalete şu ana dek 166 bin ton acil ihtiyaç malzemesi ulaştırıldığı belirtildi. Öte yandan komisyon, şu ana kadar iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısının da 4 bin 740 olduğunu bildirdi.





Bilim insanları koronavirüs hakkında "karışıklık ve damgalanmadan" kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu. Yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1017'ye yükselirken, Singapur'da katıldığı bir konferans sırasında koronavirüse yakalanan adam, virüsü en az 11 kişiye bulaştırarak salgının yayılmasında rol oynadı.

Çin'de "koronavirüs uygulaması" geliştirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Japonya’daki yolcu gemisine koronavirüs karantinası

Koronavirüs ölümleri durdurulamıyor