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Uçakta telefonunu kapatmayana 2603 lira ceza

Uçakta telefonunu kapatmayana 2603 lira ceza
Giriş Tarihi: 12.2.2020

Uçuşlarda genel kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları arttı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkındaki tebliğ 'de yayımlandı.

LAZER TUTMAK DA SUÇ
Mevcut uygulamada uçaklara lazer tutmanın cezası 14 bin 163 TL, uçakta sigara içen veya duman çıkartan cihaz kullananlarla cep telefonunu kapatmayanlara kesilen para cezası 2 bin 124 TL idi.

Uçakta sigara içenler ve telefonunu kapatmayanlar 2 bin 603 TL

Uçaklara lazer tutanlar 17 bin 361 TL

Güvenlik kontrol noktalarında aranmaya engel olanlara 3 bin 471 TL ceza ödeyecek.

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