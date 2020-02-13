Stresin ilacı mutfakta!

Cevizden elmaya mısırdan kabak çekirdeğine, balıktan mantara kadar pek çok yiyecek vücudun stresle savaşında adeta birer kalkan görevi görüyor. Hani ruh halimiz düşünce tatlı bir şeyler yemek isteriz ya, muz ve bitter çikolata sevenlere müjde.

Bazen özel hayatımızda yaşadığımız olaylar, bazen iş hayatında karşılaştığımız zorluklar ve bazen de mevsim geçişleri ruhsal dengemizi bozup stres yükü altında üzülmemize neden olabiliyor.

RUHUMUZU BESLİYOR

Mutfağımızdaki pek çok yiyeceğin ruh halimize adeta ilaç gibi geldiğini belirten Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, "Bilimsel olarak faydası gösterilmiş sağlıklı ve dengeli bir diyet ile birlikte düzenli egzersiz pek çok duygu durum bozukluklarında koruyucu ve hatta tedavi edicidir" diyor.



MUZ VE BİTTER ÇİKOLATA

Hani ruh halimiz düşünce tatlı bir şeyler yemek isteriz ya, muz ve bitter çikolata sevenlere müjde. Stres ve depresyondan korunmada önemli rolü olan serotonin hormonunun ön maddesi triptofan ve melatonin açısından muz ve bitter çikolata oldukça zengin besinlerdir ve canınız tatlı çektiğinde tüketeceğiniz ufak porsiyonlar emin olun çok işinize yarayacak. Üstelik muzda bulunan magnezyum, uyku kalitesi bozukluğu ve gerginlik üzerinde çok olumlu etkilere sahiptir.



KABUKLU YEMİŞLER

Kaju fıstığı, ceviz, fıstık, badem gibi kabuklu yemişler; susam, kabak çekirdeği ve ayçiçeği gibi çekirdekler; soya fasulyesi ve buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllar serotoninin ön maddesi triptofandan zengin gıdalardır. Bu gıdalardan dengeli şekilde tüketmek vücudumuzdaki serotonin düzeyini yükselterek beynimizdeki kötü duygu ve düşünceleri defetmemize yardımcı olabilir.



KIRMIZI MEYVELER

Antioksidan deposu kırmızı meyvelerin bizi hem fiziksel hem de psikolojik streslerden koruduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Kırmızı meyveler, vücudumuzda stresle baş etmemize yardım eden kortizon hormonumuzun dengeli bir şekilde salgılanmasına katkıda bulunur.



PROTEİN VE OMEGA-3

Yağsız et, özellikle de bu mevsimde ülkemizde bolca bulunan balık, çok değerli bir protein kaynağıdır ve sık sık tüketilmesi hem içerdiği aminoasitler hem de çok değerli bir enerji kaynağı olması itibariyle kendinizi iyi ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. En sağlıklı protein kaynaklarından balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı açısından gösterilen faydaları dışında, Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada omega-3 düzeyleri yüksek olan bireylerin omega-3 seviyeleri daha düşük olan bireylere kıyasla depresif durumlarla daha az karşılaştıkları ve semptomları da daha hafif yaşadıkları saptanmıştır.



D VİTAMİNİ

Son yıllarda pek çok sağlık sorunu ile birlikte duygu durum bozuklukları ile de ilişkilendirilen bir başka mikrobesin ögesi de D vitaminidir. Bu vitaminin yanınızda olabilmesi için zengin D vitamini kaynakları olan süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, mantar ve balık tüketebilir ya da güvenilir, hazır D vitamini desteklerinden faydalanabilirsiniz.



12 VİTAMİNİ

Vücudumuzda folik asit ve B12 vitamini düzeyleri düştüğünde, serotonin düzeylerinin de azaldığı yönünde çalışmalar var. Depresyon dönemi Folik asit ve B12 vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, işlenmemiş yulaf ve tam tahıl ürünleri, ayçiçeği, portakal, baklagiller, yağsız kırmızı et ve deniz ürünlerinin tüketilmesi akılcı bir yaklaşım olur.