Her yıl 110 saat pişman oluyoruz!

İngiltere'de yapılan bir anket, hayatımızın tam 7 bin 994 saatini geçmişte yaptıklarımızdan pişmanlık duyarak geçirdiğimizi ortaya koydu. Londra merkezli Mortar tarafından gerçekleştirilen ve 2 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, sıradan bir insan her yıl 110 saatini, yani 500 gününü pişmanlık duyarak harcıyor.