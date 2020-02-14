  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Her yıl 110 saat pişman oluyoruz!

Her yıl 110 saat pişman oluyoruz!

Her yıl 110 saat pişman oluyoruz!
Giriş Tarihi: 14.2.2020

İngiltere'de yapılan bir anket, hayatımızın tam 7 bin 994 saatini geçmişte yaptıklarımızdan pişmanlık duyarak geçirdiğimizi ortaya koydu. Londra merkezli Mortar tarafından gerçekleştirilen ve 2 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, sıradan bir insan her yıl 110 saatini, yani 500 gününü pişmanlık duyarak harcıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her yıl 110 saat pişman oluyoruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN