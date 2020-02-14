İkindide süt ya da ayran için

Masa başında uzun saatler çalışanların daha kolay kilo aldığını belirten uzmanlar, akşam yemeklerinde aşırıya kaçmamak için ikindi öğününde kefir, yoğurt, ayran veya süt gibi kalsiyum yönünden zengin besin kaynaklarına yönelmek gerektiğini söylüyor.

Genelde masa başında çalışanların kilo problemi mutlaka olur diye düşünülür. Hareket edemezsek yemeklerden aldığımız kalorileri harcayamayız. Bu da zamanla fazla kilo sorunumuz olacağı anlamına gelir. Aslında yediğimiz yemekler, vücudun ihtiyacı olan besinleri içerir ve harcanmasına gerek yoktur. Tersine, harcamak adına aşırı spor yapmak vücudun enerji dengesini bozabilir. Uzmanlar, "Aslında masa başında çalışanlarında, çok kolay birkaç öneri ile kilo almaması, hatta kilo vererek ideal bedene dönmesi bile mümkündür" diyor. Peki ama nasıl?



10 ALTIN ÖNERİ

Dr. Fevzi Özgönül, masa başı çalışanlar için hazırladığı 10 altın beslenme önerisini şöyle sıralıyor:

EKMEĞİ SINIRLA

1- Masa başında çalıştığımız ve bedenen çalışmadığımız için, yemek yerken aşırı ekmek tüketiminden uzak duralım, gerekirse daha çok yemek yiyelim fakat doymak adına ekmek yemeyelim. Yaklaşık 3 gün içinde vücudunuz bu duruma alışacaktır.

BİRAZ OLSUN YÜRÜ

2- Hareketsiz kaldığımızda çalışması yavaşlayan organımız sindirim sistemimizdir. Bağırsakların içerisindeki yiyecekleri vücut içine emebilmek için, bizim az da olsa hareket etmemize ihtiyaçları vardır. Bu nedenle hastane koridorunda yürüyen hastalar aklımıza gelsin ve yavaş da olsa bağırsakların hareketlenmesi için biraz olsun yürümeye gayret edelim.

MASA ALTINDA EGZERSİZ

3- Gün içerisinde masa altında bacaklarımızı karnımıza doğru çekip bıraksak bile hiç yoktan iyidir. Ara sıra da yerimizden kalkıp 2-3 adım atabiliriz.

KAHVALTI ATLANMAMALI

4- Sabah kahvaltımızı ve öğlen yemeğimizi asla atlamayalım. Kahvaltı ve öğlen yemeği arasında en az 5 saat aralık bırakalım. Her iki öğünde de, az da olsa yiyelim.

MECBUR DEĞİLSİNİZ

5- Akşam yemeği için iyice acıkmayı bekleyelim, Akşam eve döndüğümüzde sanki yemeye mecburmuşuz gibi davranmayalım.

ASLINDA HAREKET İSTEĞİ

6- Eğer masa başında çalışıyorsak saat 17:00 - 18:00 civarı acıkırız ama bu acıkma yemek isteği değil hareket isteğidir. İkisini karıştırmayalım. Akşam eve 1-giderken yürümeye özen gösterelim saat 17:00 - 18:00 civarında acıkma hissedersek süt, ayran, yoğurt gibi sıvı ve hazmı kolay bir yiyeceği tercih edelim. Acıkmamız geçtiyse tekrar iyice acıkıncaya kadar bekleyelim.

AKŞAMLARI SEBZE YE

7- Akşam, hazmı zor olduğu ve sabaha kadar sindirim sistemimizi meşgul edeceği için, meyve, salata ve kuruyemişlerden uzak duralım, bu tür yiyecekleri yemeyelim. Hazmı kolay pişmiş bir sebze yemeği, çorbayı veya pişmiş bir yemeği tercih edelim.

TV KARŞISINDA OTURMA

8- Bütün gün masa başında oturduğumuz için akşam da uzun saatler TV karşısında oturmayalım, aralarda hiç olmazsa ev içinde tur atalım. Kendimizi çok yormadan ama en az 10 dakika sürecek bir ritmik yürüyüş yapalım veya bisiklet çevirelim.

ZIPLIYORMUŞ GİBİ...

9- Akşam yatmadan hemen önce 3-5 dakika vücudumuzu silkeleyelim, ayaklarımız yerden kesilmeden zıplıyormuş gibi yapalım. Bu hareket gece uyuduğumuzda bağ dokusunda sallanan ve gevşemiş bölgelerde kolajen oluşmasını uyarır, kalça ve göbek bölgesinden sıkılaşırız.

23.00 VE 02.00 ARASI ÖNEMLİ

10- Gece çok geç uyumamaya çalışalım. Vücudun tekrar yapılanabilmesi için gece 23:00 -02:00 arasında en az 1 saat uyuyor olmamız gerekiyor.