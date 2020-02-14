Sevgililer Günü’nde alışveriş patlaması

Bugün sevgililer için her günden daha özel bir gün. Birbirini sevenlerin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamalarının en özel yanı ise alınan hediyeler. Mastercard'ın, 53 ülkede Sevgililer Günü hediye alışkanlıklarını araştıran endeksine göre, bu dönemdeki alışveriş rakamları global ekonominin 5 kat üzerinde büyüdü. Online alışverişe olan ilgi artmaya devam ederken, mücevher ya da çiçek gibi klasik hediyeler yerini konaklamalara, yemeklere ya da seyahatlere bıraktı.

ALINAN HEDİYELER ARTTI

Ülkemizde de banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemlerde Sevgililer Günü patlaması yaşandı. Türkiye'de 2017'den 2019 yılına Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş hacmi yüzde 74, adedi ise yüzde 109 arttı. Bu dönemde hediyelere harcanan para 14.6 milyon dolara ulaştı. Sevgililer gününün klasik hediyeleri olan çiçek ve mücevhere olan ilgi halen devam etse de değişik hediyeler de her zamankinden fazla ilgi odağı oldu.