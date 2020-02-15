Ofiste çalışırken sağlığınızı koruyun

Uzmanlar, ofis çalışanlarının yoğun iş temposuna ayak uydurabilmeleri için iyi beslenmeleri ve egzersiz yapmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Kafein içeren içecekler yerine bitki çaylarının tercih edilmesi gerekirken, sağlıklı bir kilo kontrolünün en önemli şartı ise, gün içinde hareketsiz kalmamak.

Çalışma hayatının büyük bir bölümünü oluşturan ofis çalışanları, gün içinde yorgunluk ve uykusuzluk karşısında fazlaca çay ve kahve tüketebiliyor.

KAFEİN ÇÖZÜM DEĞİL

Vücutlarındaki vitamin ve mineral emilimlerinde bozulmalara neden olan bu içecekler hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, zinde kalmanın daha sağlıklı yolları olduğuna dikkat çekiyor. Yoğun kafein içeren içecekler yerine yeşil çay veya diğer bitki çaylarının tüketilmesinin vücudumuz için daha doğru seçenekler olduğunu belirten uzmanlar, masa başında çalışmanın hareketsizlik ve kilo artışına sebep olduğuna dikkat çekiyor. Ancak doğru beslenme ve egzersizler ile hem kilonuzu kontrol edebilir hem de gün içinde zinde ve sağlıklı kalabilirsiniz.

ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Uzun süre aç kalmamızı engelleyen ara öğünler, kan şekerinin düzenlenmesini, o esnada vücut için gerekli enerjinin sağlanmasını ve metabolizma hızının yükselmesini sağlar. Böylece gün içerisinde daha dinç, daha zinde bir vücuda kavuşarak, konsantrasyon bozukluğu, uyku, yorgunluk gibi problemler engellenmiş olur. Ara öğünleri atlamayın



HAVUÇ VE AVAKADO İLE HAFIZANIZI GÜÇLENDİRİN

BazI besinler çalışma sırasında hem dikkatinizi toparlamaya hem de sizi daha hızlı düşünmeye sevk edecek bir etkiye sahiptir. Odaklanma konusunda sorun yaşıyorsanız ceviz, fındık veya yer fıstığı tüketebilirsiniz. Hafızanızı güçlendirmenize yardımcı olacak besinlerin başında ise, havuç ve avokado geliyor. Havuç beyin metabolizmasını olumlu etkilerken, avakado hafıza ve konsantrasyonunuzu artırmanızı sağlar.



YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIN

Gün içinde düzenli egzersizler yapmak kalori yakmanızı sağlar. Metabolizmanızın aktif olarak çalışmasını sağlamak kilo artışını önlemenize yardımcı olur. Ayrıca asansör kullanmak yerine merdivenleri, kısa mesefeler için yürümeyi tercih ederek kalori yakabilirsiniz.