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- I Canlı anlatım

Galatasaray - Yeni Malatyaspor I Canlı anlatım

16.02.2020, 18:52

'in 22.haftasında , 'la karşı karşıya geliyor.  Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de Galatasaray bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın golcüsü Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

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