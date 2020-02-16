Slovenya’nın kahramanı

Milli Kayakçı sıla Kara bindiği teleferikte düşmek üzere olan 12 yaşındaki Sloven çocuğu, son anda kayaklarını uzatarak kurtardı. Kahraman ilan edilen Kara'ya madalya verildi.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2020 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı.



DENGESİNİ KAYBETTİ

Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu.





'İNSANLIK GÖREVİM'

Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi. Kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirten 19 yaşındaki milli sporcu, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.