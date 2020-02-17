AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri merakla kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AÖF akademik takvimine göre AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Peki kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme son tarih ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖF kayı yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? soruları binlerce AÖF öğrencisi tarafından araştırılıyor. Bugün başlayan AÖF kayıt yenileme için son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Kayıt yenileme işlemleri 28 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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