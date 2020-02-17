‘Koronavirüsüne karşı aşı yapamazsınız’

İnegöl Belediyesi'nin Kitap Günleri Fuarı'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Koronavirüsüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bir vatandaşın aşırlarla ilgili sorusu üzerine Karatay, "Ben grip aşısına karşıyım. Bakın Korona virüsü çıktı. Bu sene kullanılan grip aşısı 2016 yılının virüslerine karşı yapılmış. Bu kadar teknoloji ileride ama insanlar daha virüsleri halledemedi. Virüsler her sene kılıf değiştirir. Kardeşim Korona virüsüne aşı yapamazsınız. 18 ay 24 ay sonra çıkacak dediler zaten o zaman Korona virüsü kalmıyor. 7 tür korona virüsü var şimdi. 2019'u konuşuyorlar, ondan öncekiler ne oldu? Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz" diye konuştu.