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Meme kanserine karşı soya fasulyesi tüketin

Meme kanserine karşı soya fasulyesi tüketin
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Östrojen bakımından zengin olan soya fasulyesi kadın sağlığı için son derece önemli bir besin. Yapılan araştırmalarda meme kanseri tedavisinde soyanın yararlarını ortaya koyan çok sayıda yayımlanmış bilimsel ve klinik çalışmaya rastlamak mümkün. Soya fasulyesinden elde edilen bir tür peynir olan ve iyi bir protein kaynağı olan tofunun, içeriğinde bulunan isoflavin adlı maddeler östrojeni azaltabiliyor. Uzmanlar göğüs kanserinden endişelenenlerin tofu yemesini öneriyor.

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