Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 17 Şubat Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 17 Şubat Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 12°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu