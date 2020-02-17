Sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Sağlıklı bir vücut ve metabolizma için temel kural, ihtiyacımız olan vitaminleri doğru beslenmeyle tüketmemiz. Eksik ya da sağlıksız beslenme direncimizi kırarken, hastalıklara da yakalanma riskimizi artıyor.

Hastalıklardan korunmanın en önemli başlıklarından biri de sağlıklı beslenmedir. Yapılan araştırmalara göre; yediğine ve içtiğine dikkat eden kişilerde kolesterol, diyabet, iltihaplanma ve kanser gibi rahatsızlıkların görülme oranı daha düşük çıkmaktadır. Tükettiğimiz yiyecek ve içecekler hastalıklarla baş etme konusunda kritik bir görev üstlenirken aynı zamanda sağlıklı ve zinde kalmamızı sağlar.

VÜCUT DİRENCİNE DİKKAT

Birçok hastalığın temel sebebi bağışıklık sisteminin zayıflayarak vücut direncinin düşmesi ve bünyenin mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesidir. Koyu yeşil besinler A, C, E ve K vitaminleri sayesinde bünyemizi güçlendirirken, baklagilllerden özellikle yeşil mercimek, fasulye ve börülce kolesterole karşı oldukça faydalıdır. İşte bilim insanlarının sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmamızı sağlayan besin önerileri.



YULAF VE ARPA

Kolesterolü düşürmesiyle bilinen yulaf ve arpa, kalp sağlığına da iyi geliyor. Kemoterapi veya radyasyon tedavilerinde de vücudu koruyor. Yulaf ve ekmeğin içerisinde Beta- Glukan molekkülleri bulunur. Bu bağışıklık sistemini güçlendirir. 3 gram tüketilen Beta- Glukan molekülleri kolestrol düşürücü özelliğe sahip.



FINDIK VE ÇEKİRDEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Fındık ve çekirdek tüketmek de sağlıklı beslenmenin püf noktalarından birini oluşturuyor. Özellikle tuzsuz olarak tüketilen bu yiyecekler kalsiyum, potasyum, magnezyum bakımından zengin olduğu için kolesterol seviyesini aşağıya çeker. Hatta keten tohumu ve macadamia fındığı da kolesterol düşürücü olarak tüketilebilir.



PANCAR TURŞUSU SUYU

Pancar turşusu içen kişilerde sistolik kan basıncı düşer. Vücudumuz kalp hastalıklarına ve iltihaplara karşı koyar. Ayrıca kanseri önlemede de etkili bir silah olarak bilinir.



ZEYTİNYAĞI GÖĞÜSKANSERİNİ ÖNLÜYOR

Zeytinyağı beyne ve kalbe yararlı. Daha çok Akdeniz diyetinde yemekte ve salatalarda kullanılan zeytinyağı, diğer yağlara göre kolesterolü düşürüyor. Göğüs kanserini de önlüyor.



YAĞLI BALIKLAR

Omega 3 bakımından zengin olan somon ve yağlı balıklar kalp sağlığı için de önemli bir yere sahiptir. Kalp-damar sağlığını koruyarak kalp damarlarının daralmasının da önüne geçer.



YEŞİL BESİNLER VÜCUDU TEMİZLER

Ispanak, salata, lahana, pancar, kara lahana, hardal yaprakları, A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca antioksidan oldukları için vucüdu temizler. Kalsiyum, potasyum, magnezyum da içermeleri sayesinde kalp sağlığına da oldukça yararlıdır.