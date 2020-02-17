Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesi turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Göbeklitepe'nin ardından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesinin turizme çok önemli yansımaları olacak" dedi.
Turizmciler “Patara Yılı” için çok umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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