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Turizmciler “” için çok umutlu

Turizmciler “Patara Yılı” için çok umutlu
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesi turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Göbeklitepe'nin ardından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesinin turizme çok önemli yansımaları olacak" dedi.

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