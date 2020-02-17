Türkiye’den kaçırılan eseri profesörün makalesi yakalattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'den kaçırılan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli Boğa Arabası'nın İngiltere'de bulunarak ülkeye iade edileceğini duyurdu. Boğa Arabası'nın İngiltere'deki Bonham's Müzayede Evi'nin satış kataloğuna Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun 2001'de kaleme aldığı makalesi ile konulması sonucu Türkiye'den kaçırıldığının tespit edildiği ortaya çıktı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü uzmanları, müzayede kataloğuna eserin fiyatını artırmak için eklenen Prof. Dr. Kulakoğlu'nun makalesini görünce harekete geçti ve yapılan işbirliği sonucu eserin satışı durdurularak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

ÇOK İYİ İZ SÜRDÜLER

Bu konudaki makalenin sahibi olan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Benim bu çalışmam yıllar sonra eserin ülkeye getirilmesine katkı sağladı. O zaman ben bunları bilemezdim. Gerçekten de bakanlık çok iyi iz sürdü. Eserin geçici sahibi de teslim etmek zorunda kaldı" dedi.