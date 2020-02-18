Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı yadsınamaz. Okul döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri de ebeveynlerin her daim gündeminde. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Ebeveynlere uyarılarda bulunan uzmanlar, çocukların beslenme çantasında her gün bir kutu sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor.
Çocukların zeka gelişimi için her gün bir kutu süt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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