  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çocukların zeka gelişimi için her gün bir kutu süt

Çocukların zeka gelişimi için her gün bir kutu süt

Çocukların zeka gelişimi için her gün bir kutu süt
Giriş Tarihi: 18.2.2020

Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı yadsınamaz. Okul döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri de ebeveynlerin her daim gündeminde. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Ebeveynlere uyarılarda bulunan uzmanlar, çocukların beslenme çantasında her gün bir kutu sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocukların zeka gelişimi için her gün bir kutu süt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN