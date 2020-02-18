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Egeli olmayana kütüphane ücretli

Egeli olmayana kütüphane ücretli
Giriş Tarihi: 18.2.2020

'nin yönetimi, kendi öğrencileri dışında dışarıdan gelen herkese kütüphaneyi ücretli hale getirdi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ise, tüm dış kullanıcılar için günlük girişin 1 TL, diğer üniversite öğrencilerinin dönemlik kullanımı 100 TL, dönemlik kişisel üyelikler 250 TL, dijital bir veriyi tarama ise sayfa başı 1 TL olarak belirtildi.

Ege Üniversitesi'nde kütüphane kullanımı dışarıdan gelen kişiler için ücretli hale getirildi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ise, tüm dış kullanıcılar için günlük girişin 1 TL, diğer üniversite öğrencilerinin dönemlik kullanımı 100 TL, dönemlik kişisel üyelikler 250 TL, dijital bir veriyi tarama ise sayfa başı 1 TL olarak belirtildi. Sosyal medyada, Ege Üniversitesi'nin aldığı karara bilimsel çalışma yapılmasına engel olacağı gerekçesiyle birçok tepki geldi.

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