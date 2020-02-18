Evli ve mutluyuz

TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda Türkiye’de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,4 olarak saptandı. 65 ve üzeri en mutlu yaş gurubu olurken evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2018'de yüzde 53,4 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 52,4 oldu. Kadınlarda mutluluk oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 57 olarak belirlendi.

55-64 YAŞ GRUBU MUTLU

Erkeklerde bu oran, yüzde 47,6. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 65 ve üzeri yaş grubu, 2018'de yüzde 61,2, geçen yıl ise yüzde 58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018'de yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken, 2019 yılında mutluluk oranının en düşük olduğu kesimi yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubundakiler oluşturdu.

KADINLAR AİLEYE DÜŞKÜN

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 55,6'sı mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,1 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında ise evli kadınların yüzde 60,2'sinin, erkeklerin ise yüzde 50,6'sının mutlu olduğu gözlendi. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile çocuklar, yüzde 3,8 ile kendisi, yüzde 3,7 ile eş, yüzde 2,5 ile anne/baba ve yüzde 1,6 ile torunlar takip etti. Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 55,4 iken bunu sırasıyla yüzde 52,7 ile yükseköğretim, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 51,8 ile ilkokul, yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunları takip etti.

SAĞLIK VE SEVGİ

En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 69,9 olarak belirlendi. Bunu yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,1 ile iş izledi.





Geçen yıl en yüksek memnuniyet oranı yüzde 75,5 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla yüzde 72,2 ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2019'da yüzde 70 oldu. Kadınlarda bu oran yüzde 70,8 iken erkeklerde yüzde 69 olarak gerçekleşti.