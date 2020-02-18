Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını ele veren fotoğraf!

Şarkıcı Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırmış ancak ikili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Hadise'nin son paylaşımı da aşkını bir kez daha ele verdi.

Paylaşımları ile daima gündem olmayı başaran popçu Hadise'nin, bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiası konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, o köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edilmişti. O detay üzerine Hadise ve Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü.