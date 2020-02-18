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ve aşkını ele veren fotoğraf!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını ele veren fotoğraf!

18.02.2020, 15:07

Şarkıcı 'nin oyuncu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırmış ancak ikili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Hadise'nin son paylaşımı da aşkını bir kez daha ele verdi.

Paylaşımları ile daima gündem olmayı başaran popçu 'nin, bir süredir ile aşk yaşadığı iddiası konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, o köpeğin 'ın köpeği olduğu iddia edilmişti. O detay üzerine ve Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

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