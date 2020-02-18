'Telefon dolandırıcılığı örgütlü suça girmeli’

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, telefon dolandırıcılığı suçunda yargılamanın dolandırıcılık değil 'yağma ve örgüt kurmak' suçlarından yapılması gerektiğini söyledi.

TEHDİT VE PSİKOLOJİK CEBİR

ErdeM, "Telefon dolandırıcılığının neredeyse tamamında tehdit ve psikolojik cebir söz konusu. Bu tür olaylar soruşturulurken bireysel değil, örgütlü bir yapı aranmalı. Örgüt üyesi olmak suçunun alt sınırı 1 yılken örgüt kurmak ve yönetmekte ise cezanın üst sınırı 6 yıl. Bu suçtan da işlem yapıldığında ceza artacak ve caydırıcı olacaktır" dedi.