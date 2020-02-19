Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorumla aşkını ilan etti

Aşkları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya birlikteliğinde yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Defne Samyeli ile olan birlikteliği sona eren ve Serenay ile yeni bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz çok konuşulacak bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Cem Yılmaz sosyal medyayı da salladı.

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.