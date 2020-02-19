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Cem Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorumla aşkını ilan etti

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorumla aşkını ilan etti

19.02.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020,10:45

Aşkları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Sarıkaya birlikteliğinde yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Defne Samyeli ile olan birlikteliği sona eren ve Serenay ile yeni bir ilişkiye başlayan çok konuşulacak bir hamle geldi. 'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Cem Yılmaz sosyal medyayı da salladı.

Atina tatiliyle belgelenen ve aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.

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