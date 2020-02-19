Denizli'de dolandırıcılık şüphelisinin mağdurları, yakınları oldu

Denizli'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Pamukkale ilçesinde, otomobil alım satım işine girdiğini söyleyerek, başta amcası, dayısı gibi yakın akrabaları olmak üzere birçok kişiyi toplam 4 milyon TL dolandıran Türker S. (37), ortadan kayboldu. Mağdur akrabalar ve arkadaşlar Türker S.'den şikayetçi oldu. Akrabası Sefa S., "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Herkes mağdur, ocağımız söndürdü" dedi.

Kayhan Mahallesi'nde ayakkabı mağazası bulunan evli ve 2 çocuk babası Türker S., bir süre önce iş yerini kapattı, daha sonra da otomobil galerisinde ortak olduğu söyleyip, çeşitli lüks araçlarla mahalleye gelmeye başladı. Akraba ve arkadaşlarının güvenini sağlayan Türker S., bu kişilere daire ve otomobil alım- satımı yapacağını söyleyerek, ortak olmalarını isteyip, satıştan kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, Türker S. bu şekilde başta babası, amcası, teyzesi, dayısı, bacanağı ve yeğenleri olmak üzere birçok akrabası ile yakın arkadaşından 20 bin ila 200 bin TL arası para topladı. Türker S.'nin işine ortak olabilmek için birçok kişi bankadan kredi çekti. Paralarını aldığı kişilere konuyu kimseye söylememeleri için uyarak Türker S., piyasadan yaklaşık 4 milyon TL para toplayıp, ortadan kayboldu. Para veren, birbirlerinden haberleri olmayan akrabaları ve arkadaşları, dolandırıldıklarını Türker S. ortadan kaybolunca anladı. Başta amcası olmak üzere bütün akrabaları ve arkadaşları, emniyete giderek Türker S.'den şikayetçi oldu.