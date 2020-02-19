İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yeni açılacak olan Millet Kütüphanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, ''Milletimize, kültürümüze yaraşır gerçek bir kütüphanemiz oluyor. #MilletKütüphanesi yarın açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku ve gayretiyle bu muazzam eser gün yüzüne çıkıyor. Hamdolsun...'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada açılışın saat 14.00'de yapılacağı bildirildi.



ALTUN'DAN MİLLET KÜTÜPHANESİ PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize, kültürümüze yaraşır gerçek bir kütüphanemiz oluyor. #MilletKütüphanesi yarın açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku ve gayretiyle bu muazzam eser gün yüzüne çıkıyor. Hamdolsun..." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı