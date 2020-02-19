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Meteoroloji'den son dakika uyarısı 19 Şubat Çarşamba! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 19 Şubat Çarşamba! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

19.02.2020, 09:37

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, 'nun doğusu ile çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde çevreleri ile 'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 19 Şubat Çarşamba ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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