“Sanatçı memleketin azı dişidir”

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödül töreninde, "Aşıklık Geleneği" ödülünü alan Aşık Ali Rıza Ezgi, törenin ardından yaşadığı İzmir'e döndü. İzmir Halk Ozanları ve Aşıkları Derneği'nde arkadaşları tarafından karşılanan 71 yaşındaki sanatçı, ödülü aslında 2010 yılında alacağını; ancak bazı nedenlerden dolayı 2020'ye ertelendiğini belirterek, "Aslında ödülü geç almam çok iyi oldu; çünkü 2010 yılında alsaydım başka bir kişinin elinden alabilirdim; ama şimdi Başkan Erdoğan'ın elinden aldım, çok mutluyum" dedi. "Bu ödülü almadan önce hiçbir sosyal güvenceye sahip değildim. Doktora bile gidemiyordum" diyen sanatçı, "Böyle yaşadık, böyle bedel ödedik ama şükürler olsun. Ben istiyorum ki bütün sanata değer verilsin; çünkü sanatçı, bir memleketin azı dişidir. Eğer bir insanın azı dişi çekilirse, o insanın geride kalan 31 dişi temel tutmazi." ifadelerini kullandı.



Aşık Ali Rıza Ezgi ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden almıştı.