İzmir’den Hakkari’ye gönül köprüsü

Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı emekli astsubay Mustafa Yıldız, sosyal sorumluluk projeleriyle adeta İzmir ile Hakkari arasında mekik dokuyarak, memleketi Hakkari’ye vefa borcunu yerine getiriyor.

Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı emekli astsubay Mustafa Yıldız, doğup büyüdüğü ve zorluklarla eğitim hayatına başladığı Hakkari'ye olan vefa borcunu gönül köprüsü kurarak yerine getiriyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle İzmir ve Hakkari arasında mekik dokuyan Yıldız, emekli olduktan sonra da hayatını tamamen eğitime adadı. İzmir'e yerleştikten sonra dernek faaliyetlerinin yanı sıra Taç Yıldız Anaokulu'nu kuran Yıldız, Hakkari'deki birçok okula kütüphaneler kurdu ve sınıflar yaptırdı.

16 ÇOCUKLU AİLEDE DOĞDU

Eğitim gönüllüsü Yıldız, çalışma ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Yüksekova'da 60 yıl önce 16 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Yıldız, birçok akranının okuyamadığı bir dönemde azimle öğrenime sarıldı. Okuma aşkıyla yanıp tutuşan Yıldız, Astsubay Okulu'ndan mezun olarak 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. Emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşen Yıldız, kendini sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim seferberliğine adadı. Mustafa Yıldız, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir ile Anadolu illeri arasında gönül elçisi gibi çalıştığını söyledi.



Yıldız, emekli olduktan sonra kendini eğitim projelerine adadı.

OKUMA YAZMA ÖĞRETTİ

Çocukluk yıllarındaki okuma özleminden dolayı kendisini eğitime adadığını belirten Yıldız, "İnsanlara faydalı olmak için dernek faaliyetine girdim. Taçyıldız Anaokulu açarak bu işe başladım. Buca'da 120 kadına okuma yazma öğrettik. Doğu illerine yardım yapıyoruz" dedi. Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine 3 maaşını bağışladığını ve bununla Hakkari'deki çocuklara giysi, kitap yardımı yaptığını, bazı okulların sıra ve sınıflarını yenilediklerini söyledi.

TOLGA TEKİN