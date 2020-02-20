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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 20 Şubat Perşembe ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 20 Şubat Perşembe hava durumu...

20.02.2020, 09:03

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, 'nun kuzeybatısı, 'nun güneydoğusu ile ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, , Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 20 Şubat Perşembe ...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

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