Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 20 Şubat Perşembe hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 20 Şubat Perşembe hava durumu...

MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı EDİRNE °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu KOCAELİ °C, 12°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu