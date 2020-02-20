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öğretmen için umut ışığı

Mücahit öğretmen için umut ışığı
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Yeni Asır'ın haberinin ardından başlatılan yardım kampanyası ile öğretmen Mücahit Doğan'ın kök hücre nakli için gereken 200 bin liranın yüzde 70'i toplandı. Mücahit öğretmen, paranın toplanmasının ardından İstanbul'daki özel hastaneye ambulansla gönderilirken orada kök hücre nakli olacak.


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