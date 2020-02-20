Mücahit öğretmen için umut ışığı

Yeni Asır'ın haberinin ardından başlatılan yardım kampanyası ile öğretmen Mücahit Doğan'ın kök hücre nakli için gereken 200 bin liranın yüzde 70'i toplandı. Mücahit öğretmen, paranın toplanmasının ardından İstanbul'daki özel hastaneye ambulansla gönderilirken orada kök hücre nakli olacak.



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