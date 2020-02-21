Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 21 Şubat Cuma hava durumu...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 21 Şubat Cuma hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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