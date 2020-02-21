Okul çağındaki çocuklar için beslenme önerileri

Evde kurulan sofra düzeninden yemek saatlerine kadar birçok etmen çocukların beslenme alışkanlığını etkiliyor. Ebeveynlerin uygulayacağı basit yöntemlerle çocukların yeterli ve sağlıklı beslenmesi mümkün.

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan yetersiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları en çok okul çağındaki çocukları etkiliyor.

GÜNDE EN AZ 4 ÖĞÜN

Öğrencilerin okul başarısına da etki eden bu sorunun öncelikle ailede çözülmesi, anne babaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor. Okul çağındaki çocukların yalnızca fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal anlamda da gelişim yaşadığını söyleyen Dyt. Merve Kaplan "Çocukların beslenmesi; yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye ve kiloya göre değişiklik göstermekle birlikte günlük öğün sayıları en az 4 olmalıdır. Ayrıca, kahvaltıda; peynir, zeytin, yumurta ve mevsim sebzelerinin yanı sıra beyin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan omega-3 yağ asitlerinden zengin ceviz, pekmez ve fındık ezmesi ile az miktarda bal tüketimi uygundur." önerisinde bulundu.



EBEVEYNLERE ALTIN DEĞERİNDE ÖĞÜTLER

Bazı besinleri çocukların yemeyi reddetmesi çok sık rastlanan bir durumdur. İstenmeyen besini yeme konusunda çocuklar çok zorlanmamalı ve tekrar yemesi için ayrı günlerde 2-3 deneme yapılmalıdır.

Evde sofra düzeninin ve aile bireylerinin aynı anda yemek masasında bulunmaması, çocuklarda isteksizliğe neden olabilir. Öğünler atlanmamalı ve tüm aile yemekte bir arada bulunmalıdır.

Çocukların yemek yeme saatleri belli olmalıdır. Öğün aralarında çocukların iştahını kesecek şeker, çikolata gibi yiyecekler, asitli bir takım zararlı içecekler ve sağlıksız işlenmiş raf ürünlerini tüketmeleri sınırlandırılmalıdır.

Besin değeri düşük ya da zararlı gıdaları bir anda yasaklamak çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun yerine besinlerin olumsuz yönleri anlatılarak ikna yoluna gidilmelidir.