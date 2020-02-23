“Benden sonra ona kim bakacak"

İzmirli gazeteci Oğuz Matoğlu’nun otizmli oğlu Cem için yapamayacağı fedakarlık yok. Çeyrek asıra yakın bir zamandır hastalıkla mücadele eden Matoğlu’nu ölmekten bile daha çok korkutan şey ise oğlunu yalnız bırakacak olması...

İzmirli gazeteci Oğuz Matoğlu, 24 yaşındaki otizmli oğlu Cem'le yaşadığı hayatı ve duygularını Yeni Asır'a anlattı. Matoğlu en büyük korkusunun, kendisinin öldükten sonra Cem'in yalnız kalması olduğunu söyledi. Cem büyüdükçe sorunların da arttığını, maddi ve manevi olarak yükün çok fazla üzerine bindiğini ama asla bundan şikayetçi olmadığını belirten Matoğlu, "Gazeteciyim, yüksek lisans mezunuyum. Emekliyim, halen çalışmaktayım. 55 yaşındayım. Ancak emekli maaşları otizmli bir gencin masraflarına yetmediği için çalışmaya devam etmekteyim. Elden ayaktan kesilene kadar çalışmak zorundayım. Bu da ömrümün son yıllarında sadece bana değil, oğluma karşı da büyük haksızlık" diye konuştu.

'HEP DAHA FAZLA ÇALIŞTIM'

Oğlundaki otizm rahatsızlığını ilk kez kendisinin fark ettiğini belirten Oğuz Matoğlu otizmli bir bireyin babası olarak çalışma hayatında çok zorlandığını şu sözlerle ortaya koydu: "Çalıştığım basın kuruluşlarında hep diğerlerinden biraz daha fazla çalıştım, çünkü yapacağım en küçük hatayı otizme ve olumsuz görünen ruh halime bağlayacaklardı. Hiçbir şekilde eski iş yerlerimde anlayış görmedim..."

'SAKİNLEŞTİRMEK ÇOK ZOR'

Cem'in öfke nöbeti geçirdiği zamanlar ise gerçekten çok acı çektiğini belirten Oğuz Matoğlu, "Canım oğlumu sakinleştirmek çok zor. Çok çaba sarf ediyorum ve dışarıda isek böyle bir şansım yok ve bazen sakinleştirmede başarısız oluyorum. İşte bu anlarda bazen diğer insanlara karşı da kırıcı olabiliyorum. Bence haklı bir sebebim var ve çoğunlukla anlayış göstermiyorlar" dedi.





Oğuz Matoğlu, bugün 24 yaşında olan oğlu Cem'le birlikte otizmin getirdiği tüm zorluklara katlanıyor.

MATOĞLU'NA SÜRPRİZ BİR İSİMDEN DESTEK

Gazeteci Oğuz Matoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı "İstediğim şey; Türkiye'nin en karanlık yeri olan Isparta Melikler Yaylası'nda birkaç gece geçirip yıldızları seyretmek. Yıldızların altında açık havada uyumak. Bu çok mu zor?" şeklindeki isteğine sürpriz bir isimden destek geldi. Basın Müzesi'nde görev yapan Oğuz Matoğlu'nu arayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Hayalini de gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yaparız. Otizmle mücadelende de yanındayız" sözleriyle destek verdi. Matoğlu, Başkan Soyer'in araması üzerine gözyaşlarını tutamadığını belirtti.



MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

Otizm konusunda toplumda farkındalığın artması için mücadele verdiğini dile getiren Matoğlu, "Maddi gücüm el verdiğince spor ve özel dersler aldırmaya devam edeceğim. Otizmle mücadele gerçekten sadece parayla yapılabiliyor. Ben ölürsem, oğlumun benden sonraki hayatı ne olur bilmiyorum. Tek korkum da bu. Ancak mücadeleye devam" dedi.

FATİH ŞENDİL