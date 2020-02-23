İğne iplikle geçen 66 yıl

İzmir'in ilk yerleşim yeri Basmane Kapılar'da 66 yıldır ısmarlama terzilik yapan 80 yaşındaki Reşat Yoğurtçu, 19. yüzyılın ikinci yarısında Rum Ortodoks Cemaati tarafından inşa edilen Ayavukla Kilisesi'nin sokağında, artık yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Kiliseye gelen yerli ve yabancı turistlerin de kendisine selam vermeden geçmediğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Reşat Yoğurtçu İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve biraz da Fransızca biliyor. "Terziliği ne kadar süre daha yapacaksın?" sorusunu "Gittiği yere kadar iğne iplik sallarız" diye yanıtlayan Reşat Yoğurtçu kimlere takım elbise dikmemiş ki. Zeki Müren, Selami Şahin, Turgay Şeren, Vahap Özaltaylı, Sait Altınordu, Metin Oktay, Varol Ürkmez, Mustafa Denizli...

LAKABI ALTIN ÇOCUK

Müşterileri ile aile gibi olduğunu ve yıllar içinde kendisine mesleğindeki başarısı nedeniyle 'Altın çocuk' lakabı takıldığını belirten Yoğurtçu, "Dikişe çok önem veren İtalyanlara ve NATO'daki subaylara binlerce kıyafet diktim. Bizim işler çok ağır, ince iş yapıyorum. Tamamen el işi ceketler üretip Bursa'ya gönderiyorum" dedi. Eski alışkanlıklarını sürdüren müşterilerine bir elinde mezura, bir elinde sabun ve iğne iplikle hizmete devam edeceğini söyleyen Yoğurtçu'nun tek üzüntüsü ise, ağabeyinden öğrendiği mesleğini öğretecek kimse olmaması.

FATİH ŞENDİL