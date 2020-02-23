Lisede sınıf geçme kriterleri değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemini değiştirmek için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

99'DA KALKMIŞTI

Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını ifade eden Selçuk, çalışan ve çalışmayan öğrenci ayrımının yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor" dedi. Yeni sistemin 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağını dile getiren Selçuk, "Her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi bazı kriterler var" dedi.