Oğlunun sağlığı için evini atölyeye çevirdi

Antalya'da, beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastası oğlu Mehmet Emir'in (6) yoğun tedavisi dolayısıyla evini atölyeye çeviren Özge Koptur (32), el işi çanta, yastık ve botları sosyal medya hesaplarından satışa sunuyor. Oğluyla birlikte öğlene kadar okulda olan anne, akşama kadar devam eden fizik tedavinin ardından döndüğü evde el işine başlıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar göz nuru döken Koptur, Mehmet Emir'in her adımında tüm yorgunluğunun geçtiğini söylüyor.



Oğlunun tedavisi için yaptığı elişlerinin satılması gerektiğini söyleyen Koptur, "Instagram'da 7 binden fazla takipçimiz var. Twitter'da, Facebook'ta açtığımız hesaplardan sipariş verilebiliyor" dedi.