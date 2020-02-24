Sağlıklı gözler için 7 faydalı besin

Doğru besinleri tüketerek gözlerinizi her zaman sağlıklı ve dinç tutabilir, sofranızdaki farklı renkteki besinlerle yıllara meydan okuyabilirsiniz.Diyetisyen Derya Zünbülcan, göz sağlığı ile ilgili besin önerilerinde bulundu.

İnsan bedeni, her bir organıyla ayrı hayranlık uyandıran muhteşem bir mekanizmadır. Vücudumuzun en önemli, en dikkat çeken organlarından biri de şüphesiz gözlerimizdir. "Her gün saatlerce ekrana bakarak yorduğumuz, yoğun çalışma temposunda uykusuz bıraktığımız gözlerimiz tıpkı diğer organlarımız gibi sağlıksız beslenmemizden etkilenebilir" diyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, faydalı gıdalar ile göz sağlığımızı koruyabileceğimize dikkat çekiyor.

KATARAKT ÖNLENEBİLİR

Yapılan çalışmalarda doğru beslenme ile yaşa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt, makular dejenerasyon gibi rahatsızlıkları önleyebileceğimizi ya da hastalığın seyrini yavaşlatabileceğimizi belirten Zünbülcan, "A, C, E, B2 vitaminleri, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, çinko ve magnezyum minerali göz sağlığı için yeterli ve düzenli tüketilmesi gereken öğelerdir" diyor. Zünbülcan, gözlerin en büyük destekçilerinden olan 7 faydalı besinl anlattı.

1- SARIMSAK

Göz lensinizin sağlığını korumak için en çok ihtiyacımız olan besinlerden biri sarımsaktır. İçerdiği sülfür sayesinde göz lensinizi güçlendiren sarımsak, bu özelliğiyle gözlerin dostudur. Kokusundan dolayı uzak durulan bu doğal antibiyotiğin günde bir diş tüketilmesi vücudumuz için de önemlidir.





2- HAVUÇ

Kesildiğinde göz şeklini almasından dolayı göz sağlığı ile en çok ilişkilendirilen besinlerden birisi havuçtur. A vitamini eksikliğinde gözde kuruluk, karanlıkta görme güçlüğü görülebilir. Bu vitamini içermesi nedeniyle havuç, göz sağlığını koruyan besinlerin yıldızıdır. Havuç, göz sağlığına olan etkisini arttırmak için az miktarda zeytinyağı ile ve hafif ısıda çevirerek tüketilmelidir.



3- ISPANAK

Koyu yeşil yapraklı bir sebze olan ıspanak lutein denen bir karatenoid içerir. Bu sayede görülme sıklığı giderek artan makular dejenerasyondan korur. Ispanak her yaşta iyi gören gözlerin kilit gıdalarından biridir.



4- YUMURTA

Yumurta, zengin A vitamini kaynaklarından biridir. Ayrıca içerdiği sülfür ve çeşitli aminoasitler sayesinde gözleri katarakt ve kuruluğa karşı korur. Kolesterol sorununuz yok ise yıllara meydan okumak için her sabah kahvaltıda yumurta tüketebilirsiniz.





5- YABAN MERSINI

Savaş zamanında pilotlara keskin görüş için verilen yaban mersini göz sağlığı için önemli bir meyvedir. Geçmişten bu yana gözlere iyi gelmesiyle bilinen yaban mersini, yüksek antioksidan içeriği sayesinde gözlerinizi yaşa bağlı rahatsızlıklardan korur. Daha iyi görmemize yardımcı olur



6- BROKOLİ

Brokoli, C vitamini, magnezyum ve kalsiyumun en iyi kaynaklarından biridir. Antioksidan içeriği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu nedenle gözleri koruyan en önemli gıdaların başında gelir. Bu faydalı sebzenin ister salatasını isterseniz de çorbasını yapabilirsiniz





7- BALIK

Deniz ürünlerinin içinde en çok tüketilen besinlerinden biri balıktır. Gözün retina tabakasının sağlığında önemli bir görevi olan balık, içerdiği dokosaheksaenoik asit sayesinde retinanın en büyük destekçisidir. Gözler için, balıktan en iyi şekilde faydalanmanın püf noktası, somon, uskumru, sardalye, ringa gibi yağlı balıkların tercih edilmesidir.