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Semizotu vücudun doğal koruyucusu

Semizotu vücudun doğal koruyucusu
Giriş Tarihi: 24.2.2020

Genellikle salatalara ekşimsi bir tat katması için kullanılan semizotu, diyetlerin de vazgeçilmez besinlerinden biri. Vücudu birçok hastalık ve bakteriden koruyan semizotu, demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini açısından oldukça zengin bir sebze. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha çok omega 3 yağ asidi içermesiyle bakteri ve mantar üremesine de karşı koruyucu bir etkiye sahip. Semizotuyla vücutta hastalık üreten mikroorganizmalara karşı koyabilirsiniz.

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