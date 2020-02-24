Semizotu vücudun doğal koruyucusu

Genellikle salatalara ekşimsi bir tat katması için kullanılan semizotu, diyetlerin de vazgeçilmez besinlerinden biri. Vücudu birçok hastalık ve bakteriden koruyan semizotu, demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini açısından oldukça zengin bir sebze. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha çok omega 3 yağ asidi içermesiyle bakteri ve mantar üremesine de karşı koruyucu bir etkiye sahip. Semizotuyla vücutta hastalık üreten mikroorganizmalara karşı koyabilirsiniz.