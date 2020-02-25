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yasak aşkını itiraf etti

Ece Erken yasak aşkını itiraf etti
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Ünlü sunucu Ece Erken'in, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkisini itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi.

HERKES BİLİYOR
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair kendisini savunan Erken, "İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor" diye konuştu.


Şafak Mahmutyazıcıoğlu

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