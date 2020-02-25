Ece Erken yasak aşkını itiraf etti

Ünlü sunucu Ece Erken'in, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkisini itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi.

HERKES BİLİYOR

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair kendisini savunan Erken, "İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor" diye konuştu.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu