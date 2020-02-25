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’dan atağı

Emine Erdoğan’dan koruyucu aile atağı
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Hükümet, çocukların yaşam standardını geliştirmek, güç koşulda kalmaları durumunda daha iyi eğitim almalarını sağlamak için "çocuk koruma sistemini" güçlendirdi. Koruyucu aile sistemiyle binlerce çocuk da ev sahibi oldu. Sistemin güçlendirilmesini hedefleyen "Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

2 GÜN SÜRECEK
Bugün başlayacak olan çalıştayla ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 6 binin üzerinde koyucu ailenin yanında yaklaşık 7 bin 400 çocuğun bulunduğunu söyledi. Bu sayının 2002'de 515'te olduğunu anımsatan Selçuk, "Ülkemizde her ay 130, her hafta da 30'un üzerinde çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz" dedi.

HAZAL ATEŞ

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