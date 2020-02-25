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ile bağışıklığınızı güçlendirin

Greyfurt ile bağışıklığınızı güçlendirin
Giriş Tarihi: 25.2.2020
Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Sağlık için çok faydalı olan bu meyve güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser gelişimini önler. Vücut sağlığına önemli faydaları olan greyfurt, kalp sağlığınızı korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır. Öte yandan kabuklarından elde edilen yağ ile antibakteriyel ve antiseptik özelliklerden de faydalanabilirsiniz.
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