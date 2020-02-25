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Masanın bir ayağı sallanıyor

Masanın bir ayağı sallanıyor
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demet'i kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kur-duğu oyuna karşılık olarak yaptığı plan-la, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaç-lamaktadır; fakat işler planladığı gibi git-mez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenme-yen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir.

YENİ BİR OPERASYON PLANI

Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek ola-caktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.

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