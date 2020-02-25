Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Şubat Salı hava durumu...

İzmirde bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 25 Şubat Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu