Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22 Şubat tarihinde sona eren mülakatların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklandı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurusu gelmişti. 5 Şubat'ta başlayıp 22 Şubat'ta sona eren sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından gözler mülakat sonuçlarında. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıklandı. İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

Sözlü sınavların yapılması 5-22 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 25 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçlarına dair itirazların alınması 26-28 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlanması 6 Mart 2020

Atama tercihlerinin yapılması 9-13 Mart 2020

Atama tercihlerinin sonuçlanması 18 Mart 2020

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI

MEB tarafından 20 Bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet Kapısı'ndan öğrenilebilir.

MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

-Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

-"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

-"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan "9.5.2." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.