Tam gaz skandal

Oyuncu Çağatay Ulusoy, alkollü görüntülenmek istemeyince arka kapıdan kaçmaya kalkıştı. Kendisini bekleyen gazetecileri görünce sinirlendi. Ulusoy ve şoförü arabayla son sürat basın mensuplarının üzerine sürdü.

Yakışıklılığı ve yeteneğiyle izleyiciye kendini sevdiren Çağatay Ulusoy, bir dönem yaşadığı aşk ve uyuşturucu skandallarıyla epey gündemi meşgul etmişti. Tüm bu skandalların ardından ekranlardan uzak duran Çağatay Ulusoy uluslararası bir platformda yayınlanan dizisiyle tekrar ekranlara döndü. Ancak ekranlarla birlikte skandallara da dönmüş gibi görünüyor. Önceki gece arkadaşlarıyla Yeniköy'deki bir mekanda eğlenen Ulusoy, yine kusurlu hareketlere imza attı.

ARKADAN KAÇMAK İSTEDİ

Mekanda yaklaşık 3 saat kalan oyuncu, gazetecilerin mekan çıkışında beklediğini öğrenince, alkollü görüntü vermemek için, mekan çalışanları ile haber yollayarak çekilmek istemediğini söyledi. Olumsuz cevap alan oyuncu, çareyi mekana basın danışmanını çağırmakta buldu.

1 GECEDE 2 KUSURLU HAREKET

Mekana gelen basın danışmanı, gazetecilerden çekilmemesi yönünde ricada bulunduğu sırada, Ulusoy arka kapıdan çıktı. Arka kapıda bekleyen gazetecilerin bir anda görüntü aldığını gören oyuncu, şoförlü aracını son sürat gazetecilerin üzerine sürdürdü. Patlayan flaşlar karşısında görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden ve yüzünü saklayan oyuncunun, şoförünün de kendisinin de emniyet kemerinin takılı olmadığı ve bir gecede iki kusurlu hareket yaptığı objektiflere böyle yansıdı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI