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’da Türk kulübüne saldırı

Almanya’da Türk kulübüne saldırı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Almanya'nın Ren Vestfalya Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar ortaya çıktığı bildirildi. Polis, her yerde saldırganları arıyor.

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