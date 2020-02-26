Almanya'nın Ren Vestfalya Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar ortaya çıktığı bildirildi. Polis, her yerde saldırganları arıyor.
Almanya’da Türk kulübüne saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.